Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"

Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода нашел и уничтожил "вражескую" подводную лодку на учениях в Южно-Китайском море, сообщает ТОФ.

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли в море из Владивостока 22 января для выполнения задач по предназначению, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" из состава отряда боевых кораблей ТОФ, выполняющего поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провёл противолодочное учение в Южно-Китайском море. В ходе поиска подводной лодки условного противника боевые расчёты фрегата отработали взаимодействие с палубным вертолётом Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном варианте", - говорится в сообщении.

После обнаружения субмарины "противника" в заданном районе и подтверждения её координат от экипажа вертолёта корабль "обстрелял" ее торпедами и противолодочными глубинными бомбами - с отработкой полного алгоритма действий, но не применяя корабельное вооружение.

Сейчас отряд кораблей продолжает переход по плану дальнего морского похода.