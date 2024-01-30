Русский тяжелый танковый БТР на базе среднего Т-55 по защите лучше Bradley

Источник изображения: Фото: сайт "Отвага2004", "Вестник Мордовии"

Впервые продемонстрированный еще в конце 90-х годов омский тяжелый бронетранспортер БТР-Т по своей защите и сейчас вполне современен. В этом плане он превосходит все имеющиеся у формирований киевского режима бывшие советские и западные БМП, такие как М2 Bradley, Marder, Strf 90.

Высокая защищенность обеспечивается большой толщиной бронирования корпуса, на который устанавливаются блоки встроенной динамической защиты.

На кормовой части корпуса крепятся дымовые гранатометы системы постановки дымовых завес 902В "Туча", также имеется усиленная противоминная защита.

БТР-Т оснащен противопожарным оборудованием и защитой от оружия массового поражения.

Вместимость машины - семь человек: командир (оператор вооружения), механик-водитель и пять человек десанта.

Низкопрофильная башня вооружена 30-мм автоматической пушкой 2А42 и пусковой установкой "Конкурс-М". Демонстрировался вариант и с 12,7-мм НСВТ "Утес".

Источник изображения: Фото: сайт "Отвага2004", "Вестник Мордовии"

Стоит отметить, что сейчас созданы различные дистанционно-управляемые модули, в том числе с 57-мм орудиями.

Максимальная скорость - более 50 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Боевая масса - 38,5 тонн.

Высказывались мнения, что вместо средних танков семейства Т-54/55 в качестве базы для БТР-Т можно использовать шасси устаревших тягачей БТС-2 или БТС-4.