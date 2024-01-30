Рост номер один: российский ВПК кратно увеличил объемы производства

В 2024 году военная промышленность выпустит более 36 тыс. единиц техники и 16,5 млн средств поражения

Благодаря возросшим возможностям промышленности высокоточные удары по украинским объектам в этом году станут обыденностью, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Производство основных вооружений и боеприпасов за прошедший год выросло в разы, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. В 2024-м Вооруженные силы России получат более 36 тыс. основных образцов военной техники, 16,5 млн средств поражения. 26 января, в единый день приемки военной продукции, ведомство получило новейшие образцы техники, самолетов и вертолетов. «Известия» изучили список.

Вышли в серию

В единый день приемки военной продукции военному ведомству были переданы партии серийных образцов новейшей бронетехники.

Среди них — Т-90М, новейший российский танк, хорошо показавший себя в специальной военной операции. Приземистость делает его малозаметным на поле боя. Весит танк 46 т, в то время как его западные аналоги весят более 60 т, что сказывается на их скорости. T-90 едет на 30 км/ч быстрее.

Военные получили также бронетранспортеры БТР-82А. По сравнению с предыдущими модификациями эта разработка получила внушительный арсенал: кроме пулемета он оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой. Десантное отделение получило восемь кресел с размещением возле бортов корпуса. Высадка осуществляется через кормовую распашную дверь.

Бронетранспортер БТР-82А Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для подразделений специального назначения промышленность произвела партию бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». Они предназначены для разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования, огневой поддержки. От обычных версий спецназовская машина отличается усиленной защитой колес, передней части корпуса, лобового стекла и доработанными дверями.

ЗПРК «Пацирь-С1» создан специально для защиты Сухопутных войск и промышленных объектов. Он может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 тыс. до 15 тыс. м. Также он может использоваться против легкой бронетехники противника.

Помимо систем вооружений Сухопутных войск в строй встали и образцы авиационной техники. Среди них ­— разведывательные ударные вертолеты Ка-52М, показавшие высокую эффективность в ходе специальной военной операции, боевые вертолеты Ми-28НМ, которые считаются одними из самых защищенных в мире, истребители Су-30СМ2 и Су-35С, истребители Су-34М.

Не только производство

В разы нарастить производство основных вооружений и боеприпасов стало возможным благодаря модернизации и расширению производственных предприятий ОПК, заявил Сергей Шойгу, подводя итоги 2023 года.

Танк Т-90М «Прорыв» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

«Этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием», — сказал Сергей Шойгу в ходе выступления на едином дне приемки военной продукции.

Он добавил, что рост производства оборонной продукции потребовал привлечь большое количество новых квалифицированных специалистов, а в некоторых случаях и перейти на круглосуточный график работы.

По словам главы военного ведомства, техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности войск.

«Налаженная система оперативного ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, тем самым повысив готовность к применению по назначению. Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач», — отметил министр.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения государственного оборонного заказа в государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

В первый месяц года глава Минобороны дважды проверил, как российские предприятия выпускают боеприпасы. 12 января в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) он поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их. По его словам, необходимо переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которые имеются в достаточном количестве.

18 января Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в МКБ «Радуга», которое производит управляемое ракетное вооружение. Гендиректор предприятия Сергей Богатиков доложил, что объемы выпуска высокоточных средств поражения после начала СВО были увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз.

— Сейчас идут высокоинтенсивные бои, идет расходование не только боеприпасов, но и о военной техники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Александр Перенджиев. — Она не только повреждается, но и изнашивается в ходе боевых действий, поэтому речь идет не только о производстве, но и о системе восстановления. Даже когда шла мобилизация, людей набирали не только для участия в боевых действиях, но и чтобы повысить эффективность ремонтно-восстановительной системы и ВПК.

Почти на сто процентов

Оборонно-промышленный комплекс РФ выполнил план по поставке российским войскам новой техники на 98,8%, сообщил 26 января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. В 2023 году армия России получила более 100 новых и отремонтированных самолетов, 150 вертолетов, 3,5 тыс. беспилотников, а флоту поставлено свыше 7,7 тыс. единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран».

Запуск ракеты «Калибр» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

По словам Алексея Криворучко, в этом году Вооруженные силы России получат более 36 тыс. основных образцов военной техники, 16,5 млн средств поражения и свыше 1 млн единиц носимого вооружения.

За последнюю неделю российские Вооруженные силы нанесли несколько ударов высокоточным оружием по местам производства украинской военной техники. Судя по всему, в наступившем году такие удары станут обыденной вещью и приведут к снижению потенциала Украины, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Высокоточному вооружению уделяется особое внимание в рамках решения проблемы контрбатарейной борьбы и поражения целей в глубине обороны, — уточнил он. — Поставили 16,5 млн средств поражения, львиную долю из них составляют снаряды. Их мы расходуем 1 млн штук в месяц. Увеличение гособоронзаказа позволит решить задачи наших военнослужащих в этом году, решая проблему борьбы с FVP-дронами на переднем крае на глубину 7 км и в приземном слое воздуха до 500 м, — сейчас стоит эта задача.

Роман Крецул

Юлия Леонова