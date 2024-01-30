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ТАСС

Центр космических технологий в Словении выступил за развитие сотрудничества с Россией

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Флаги России и Словении
Флаги России и Словении.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

Директор Нежа Павлич-Бречко подчеркнула, что отношения организации с РФ находятся на высоком уровне

ВИТАНЬЕ /Словения/, 28 января. /ТАСС/. Руководство Центра европейских космических технологий имени Германа Поточника, расположенного в словенском городе Витанье, выступает за развитие сотрудничества с Россией. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила директор центра Нежа Павлич-Бречко.

"Я возглавляю учреждение с марта прошлого года, но я знаю, что сотрудничество с Россией и, в частности, с вашим посольством в Словении находилось на очень высоком уровне. Мы благодарны за те экспонаты, которые были представлены у нас. И мы с огромным удовольствием предоставили бы нашим посетителям возможность увидеть своими глазами достижения российской космонавтики. Было бы здорово продемонстрировать специальную одежду, возможно даже капсулу, в которой космонавты возвращаются на землю. Это вызвало бы неподдельный интерес среди словенцев", - сообщила директор центра, в котором 23 января посетителям было представлено помещение для интеллектуальной игры, имитирующей деятельность экипажа космической станции во время чрезвычайной ситуации.

12 апреля 2021 года в здании центра состоялась торжественная церемония открытия фотовыставки о полете Юрия Гагарина в космос.

Центр европейских космических технологий (ЦЕКТ) в словенском Витанье был открыт в сентябре 2012 года. В 2017 году на территории центра посольством РФ в Словении был размещен памятник Гагарину, а в 2018 году российскими дипломатами возле здания ЦЕКТ была заложена аллея основоположников космонавтики. На ней установлены бюсты родоначальников теоретической космонавтики: ученого и изобретателя Константина Циолковского, австро-венгерского ракетного инженера словенского происхождения Германа Поточника, советского ученого и конструктора Сергея Королева, австрийского инженера, одного из основоположников современной ракетной техники Германа Оберта. 

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Страны
Россия
Словения
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