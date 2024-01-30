Белоруссия изменила подходы к закупкам вооружения, анализируя конфликт на Украине

Заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии - начальник авиации Леонид Давидович отметил, что стал иным и подход и к подготовке войск

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Белоруссия на основе анализа конфликта на Украине стала более избирательно и взвешенно подходить к закупкам вооружения. Об этом заявил заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии - начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ.

"Мы стали более избирательно и взвешенно подходить к закупкам того или иного вооружения. Сейчас закупаются боеприпасы именно те, которые могут пригодиться в потенциальном конфликте, - сказал он. - Какие-то образцы вооружения, которые сейчас неэффективные, мы пересматриваем подходы к их применению. Конечно же, используем выводы, которые мы можем сделать, наблюдая за конфликтом в Украине". По его словам, изменен подход и к подготовке войск.

"Мы продолжаем обновлять парк нашей истребительной авиации. Я думаю, что в обозримой перспективе мы закончим обновление парка нашей истребительной авиации, потому что самолет МиГ-29, который верой и правдой служит уже не одно десятилетие, подходит к рубежу, когда ресурс собственный будет выработан, - сказал Давидович. - Соответственно, мы нуждаемся в новой авиационной технике для выполнения задач истребительной авиации".

По его словам, в отношении критической инфраструктуры, в том числе военной, "принимаются конкретные меры для того, чтобы защититься". "Для этого принимаются на вооружение и закупаются новые средства радиолокационной борьбы", - сказал Давидович.

Он коснулся темы сбитого российского самолета с украинскими военнопленными на борту, отметив, что этот случай также был проанализирован. "Мы понимаем, каким образом был уничтожен самолет Ил-76. Мы понимаем, каким оружием, - отметил Давидович. - Мы понимаем, ракеты каких модификаций были поставлены Украине, которые способны были на этом удалении, на этой высоте сбить российский самолет. Поэтому, конечно, сейчас мы фактически получаем возможность извлекать уроки".