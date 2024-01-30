Три козыря России в войне на Ближнем Востоке (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Asharq Al-Awsat: война в секторе Газа подорвет авторитет Запада

Чем дольше идет война в Газе, тем хуже Западу, пишет Asharq Al-Awsat. Автор статьи взвесил все компоненты уравнения и пришёл к выводу, что конфликт на Ближнем Востоке подорвет авторитет Соединенных Штатов. А Россия, напротив, только выиграет.

В прошлом году Россия присоединилась к странам, призывающим к прекращению огня в секторе Газа, а президент Владимир Путин назвал уровень насилия "очень высоким с обеих сторон".

Путин возложил вину не на ХАМАС или Израиль, а на "провал политики США на Ближнем Востоке". Он также предположил, что западное оружие с Украины через черный рынок могло попасть на Ближний Восток.

Кроме того, в конце прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что задачи Израиля в Газе схожи с целью денацификации в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Многие видные российские политики и аналитики осудили то, что они назвали "двойными стандартами" Запада по отношению к конфликтам в Газе и на Украине. Ожесточенные боевые действия между Израилем и ХАМАС, безусловно, являются благословением для Путина.

Путин проводит тонкую грань между двумя воюющими сторонами. Для него война на Ближнем Востоке — прекрасная возможность не только подорвать авторитет Вашингтона на международной арене, но и стать посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, чтобы вновь заявить о себе как о заметном игроке в регионе.

То, что сейчас происходит, устраивает Россию в долгосрочной перспективе. Война в Газе подорвала авторитет Соединенных Штатов среди арабов, что является большим "подарком" для Москвы. Путин рассматривает этот конфликт как эффективный способ нанести удар по положению Америки на Ближнем Востоке. Вероятно, он готов смириться с некоторыми нюансами в отношении Израиля, чтобы навредить Соединенным Штатам. Россия расширит свое влияние в арабском мире за счет Америки — это ее главная цель, связанная с конфликтом в Газе.

Другой "козырь" Путина состоит в том, что война в Газе отвлекает Запад от конфликта на Украине и заставляет правительство США и европейские столицы принимать трудные решения, например, как распределить свои ограниченные ресурсы между двумя своими нуждающимися союзниками (Израилем и Украиной).

Если Соединенные Штаты перенаправят часть оружия, предназначенного для Киева, на Ближний Восток, — это будет еще одной победой Кремля. Чем дольше продлится война на Ближнем Востоке, тем больше шансов, что Израилю понадобится американское оружие, в том числе артиллерийские снаряды и беспилотники, которых Киеву тоже не хватает. Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе считает, что Россия выиграет, если Европа расколется из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Россия заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий мог подорвать мировое единство, усилить раздор и противоречия и тем самым помочь России уничтожить свободу в Европе", — заявил Зеленский.

Россия — крупнейший мировой производитель нефти — будет процветать за счет роста цен на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Она существенно увеличит доходы от своего экспорта и сможет больше потратить на оборонные расходы.

Еще один "козырь" для Кремля — это то, что война в Газе, скорее всего, приостановила или вовсе похоронила давние усилия администрации Байдена по нормализации арабо-израильских отношений. Москва уже давно считает "Соглашения Авраама" довольно спорным проектом, который усиливает гегемонию США и выталкивает Россию из этого региона.

Москва также стремится установить прочные дипломатические отношения с движением ХАМАС, которое она не считает террористической организацией. В конце октября Министерство иностранных дел России подтвердило, что делегация ХАМАС приехала в Москву и встретилась с российскими официальными лицами, чтобы обсудить войну в Газе. Среди заложников, удерживаемых ХАМАС, остаются восемь человек с двойным гражданством (России и Израиля).

Чем больше западные союзники, особенно США, предоставляют Израилю экономической и военной помощи, тем меньше остается Украине. Это дает России, и лично Путину, возможность попытаться выступить в роли миротворца. Он уже сделал первый шаг — пригласил делегацию ХАМАС в Москву и осудил удары Израиля по сектору Газа.

Путин также позднее других выразил соболезнования Нетаньяху в связи с убийством более 1200 израильтян в результате первого нападения ХАМАС. В то же время ХАМАС превозносил свою "дружбу" с Россией. Москва почти сразу же приняла официальную делегацию ХАМАС, к большому недовольству Израиля. Однако Путин пытался позиционировать Москву как посредника или потенциального посредника между ХАМАС и Израилем. Трудно представить, что Израиль согласится на это, учитывая текущие действия Путина. На прошлой неделе Москву посетила еще одна делегация ХАМАС. Ее требования состояли в получении международных гарантий того, что ХАМАС продолжит единолично управлять сектором Газа, а также обещания Израиля прекратить убийства. Кроме того, делегация также встретилась со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку.

Путин и Нетаньяху встречались уже много раз. А свидетельством прочности их отношений является то, что Израиль не поддерживал западные санкции против России и отказывается поставлять оружие Киеву. Но независимо от того, как дальше будут выстраиваться отношения между двумя странами, пока идет война на Ближнем Востоке, Израиль не сможет поддерживать Украину. И это еще одна победа Путина.

Некоторые военные эксперты также утверждают, что во всем этом есть потенциальный минус для Москвы. Обратной стороной является то, что война в Газе может нанести ущерб израильско-российским отношениям. Путин постарается избежать этого, но не все зависит от него. Наступит момент, когда президенту России придется решить, чью сторону принять.

Бытует мнение, что Путин не сможет долго балансировать или что Нетаньяху и израильтяне будут терпимы к любой стране, которая не заявит и не продемонстрирует абсолютную солидарность с Израилем.

У Соединенных Штатов есть "рычаги давления" как на Израиль, так и на Украину. Они могут предотвратить перерастание конфликтов в широкомасштабные войны, требующие, например, прямого вмешательства Америки, а также избежать применения статьи 5 Устава НАТО на восточном фронте.

Хотя ведение боевых действий на два фронта, безусловно, ведет к быстрому истощению ресурсов, Украине и Израилю нужно разное вооружение.

Тель-Авив и Киев являются ближайшими союзниками Вашингтона на политической арене. Администрация Байдена ясно дала понять, что намерена продолжать поддерживать обе страны, несмотря на баталии в палате представителей и сенате. Однако ситуация может измениться в любой момент.

По мнению некоторых стран, одним из "недостатков" Америки и ее демократической смены власти каждые четыре года является то, что ее союзы, намерения и заявленные стратегии меняются в зависимости от "прихоти" новой администрации. Как долго продлится эта неопределенность, которая по большей части продиктована грядущими выборами и вопросом, кто станет следующим президентом?

Автор статьи: Хода аль-Хусейни (هدى الحسيني)