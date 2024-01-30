На Западе рассказали о неуловимой российской ракете

Поставленные Украине Западом системы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли перехватить ни одной российской ракеты X-22. О неуловимой российской ракете рассказал YouTube-канал Military TV.

«Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — говорится в сообщении.

Модернизированная в 2016 году модель ракеты набирает скорость в 4,6 Маха и движется по неожиданной траектории, что добавляет сложности противнику.

Ранее о новых российских ракетах X-101 рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, одной из особенностей ракеты стала возможность сброса тепловых ловушек, которые защищают ее от вражеских систем ПВО.