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На Западе рассказали о неуловимой российской ракете

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Ту-22М3 с ракетой Х-22 под крылом
Ту-22М3 с ракетой Х-22 под крылом.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Поставленные Украине Западом системы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли перехватить ни одной российской ракеты X-22. О неуловимой российской ракете рассказал YouTube-канал Military TV.

«Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — говорится в сообщении.

Модернизированная в 2016 году модель ракеты набирает скорость в 4,6 Маха и движется по неожиданной траектории, что добавляет сложности противнику.

Ранее о новых российских ракетах X-101 рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, одной из особенностей ракеты стала возможность сброса тепловых ловушек, которые защищают ее от вражеских систем ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Х-101
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