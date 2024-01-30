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Известия.ru

Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Армия России применила против ВСУ переделанный корабельный бомбомет РБУ-6000

Армия России нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из модифицированных советских реактивных морских бомбометов РБУ-6000 калибра 213 мм. Об этом 28 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российского военнослужащего.

«Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, <…> мы ее переделали», — сказал он.

По словам собеседника, бойцы штурмового корпуса «Север-V» Южной группировки войск смогли переоборудовать бомбомет под работу по наземным целям. Впоследствии они нанесли удар по позициям ВСУ на артемовском направлении, добавляет «Газета.Ru».

«Эффективно, мощно. <…> Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ», — прокомментировал боец.

Как уточняется, установка РБУ-6000 применяется для ударов по подлодкам, а ее модификация, установленная на базу бронеавтомобиля «Урал», получила взрывчатку и поражающие компоненты.

РБУ-6000 была принята на вооружение в 1961 году и представляет из себя 12-ствольную дистанционно наводящуюся реактивную установку бомбометания.

Ранее, 20 января, российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ в Одессе. Уточняется, что при ударе были применены несколько ракет советских комплексов «Утес» и «Редут», производство которых уже прекратилось.

До этого, 19 января, бойцы Росгвардии впервые применили комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Выжигатель» в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Там уточнили, что в течение первой недели использования «Выжигателем» были подавлены три квадрокоптера мультироторного типа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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