Ближневосточный позор. Чем грозит вывод войск США из Ирака и Сирии

FP: вывод войск США из Ирака и Сирии приведет к усилению ИГ*

США планируют уйти из Ирака и Сирии, пишет FP. Это может спровоцировать катастрофу на Ближнем и Среднем Востоке: «Исламское государство» за последнее время окрепло, а администрация Джо Байдена своим решением может непреднамеренно еще больше его усилить. Почему в США заговорили о выводе войск и чем это может обернуться - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

После внезапного вторжения 7 октября вооруженных формирований ХАМАС в Израиль и последовавшей за ним общевойсковой операции ЦАХАЛ в секторе Газа напряженность и военные действия по всему Ближнему Востоку достигли апогея. Это, по данным американского журнала Foreign Policy, может повлечь за собой полный вывод американских войск из Сирии, что сыграет на руку "Исламскому государству" (организация запрещена в России) и вызовет непредсказуемые последствия.

Окончательное решение об уходе ВС США пока не принято, однако четыре источника в государственном департаменте и военном ведомстве США сообщили FP, что Белый дом больше не вкладывается в поддержание миссии, которую он считает ненужной. В настоящее время, по информации издания, в политических кругах США ведутся активные внутренние дебаты, чтобы определить, как и когда может произойти вывод контингента из региона.

Возрождение ИГ

Вывод войск имел бы катастрофические последствия для влияния США и их союзников на неразрешенный и крайне нестабильный кризис в Сирии, а для «Исламского государства», напротив, стал бы большим подарком, пишет FP. Несмотря на значительное ослабление ИГ в предыдущие годы, на самом деле непризнанное государство и международная террористическая организация готовы к возрождению в Сирии, а уход американского контингента предоставит для этого все возможности.

Операция по разгрому "Исламского государства", начатая в 2014 году Соединенными Штатами и более чем 80 странами-партнерами, была, по оценке FP, на первых порах на удивление успешной, а последний клочок территории Сирии освободили от ИГ в начале 2019 года.

В Ираке террористическая организация почти исчезла и деградировала: в 2023 году она совершала в среднем всего девять нападений в месяц. Для сравнения, в 2014 году подобных атак было 850 в месяц.

Но ситуация в соседней Сирии гораздо более сложная. На территории этого государства численность ВС США составляет примерно 900 военнослужащих, и они, по мнению старшего научного сотрудника и директора программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльза Листера, играют весьма важную роль в сдерживании и подавлении продолжающегося мятежа «Исламского государства» на северо-востоке Сирии, работая во взаимодействии с так называемыми Сирийскими демократическими силами (SDF).

Тем не менее, группировка продолжает представлять угрозу. К примеру, рано утром 16 января силы террористического государства нанесли удар по тюрьме, находящейся в ведении SDF, в которой содержится до 5 тыс. заключенных ИГ, что спровоцировало попытку массового побега. Операцию в конечном счете пресекли.

По этим причинам контингент ВС США играет жизненно важную роль в стабилизации региона, где 10 тыс. закаленных в боях боевиков содержатся под стражей по меньшей мере в 20 тюрьмах, а еще 50 тыс. связанных с ними женщин и детей находятся в охраняемых лагерях.

В то время как американским войскам и их партнерам по SDF удалось сдержать восстановление «Исламского государства» на северо-востоке Сирии, ситуация на западе страны гораздо более тревожная.

За последние несколько лет террористическая группировка также восстановила свое присутствие в удерживаемом Башаром Асадом Даръа (город на юго-западе Сирии, неподалеку от границы с Иорданией) и заметно расширила масштабы и изощренность своих операций по всей Сирийской пустыне, захватывая населенные территории, газовые и нефтяные промыслы, и оказывая значительное давление в окрестностях стратегически важного города Пальмира, располагающегося в оазисе в 240 км северо-восточнее Дамаска.

В восточных и центральных районах Сирии вернулось теневое влияние «Исламского государства». Террористическая группировка восстановила целый комплекс сложных операций по вымогательству, собирая так называемые налоги со всех слоев населения - от врачей и владельцев магазинов до фермеров и водителей грузовиков.

В течение последних лет «Исламское государство» намеренно скрывало уровень своей активности в Сирии, последовательно предпочитая не брать на себя ответственность за совершаемые нападения. Однако теперь, спровоцированное войной Израиля против ХАМАСА в Газе, ИГ впервые начало выставлять масштабы своего возрождения в Сирии на всеобщее обозрение.

«ИГ процветает в хаосе и неопределенности, и в наши дни на Ближнем Востоке в этом нет недостатка», - считает Листер.

Пока еще «Исламское государство» остается далеко не таким, каким оно было в 2013 и 2014 годах, но террористическая организация сохраняет значительные возможности, ощущает большую уверенность в своих силах и готова к дальнейшим действиям. Война в Газе и нарастающий региональный кризис создают для террористической группировки новые возможности использовать ситуацию в своих интересах.

Почему важно присутствие в Ираке

Хотя силы США мало что могут сделать, чтобы изменить деятельность "Исламского государства" в контролируемых Башаром Асадом регионах Сирии, войска США остаются единственной силой, бросающей реальный вызов ИГ на трети сирийской территории.

Если будет осуществлен вывод американского контингента, то мощное возрождение ИГ в Сирии будет практически гарантировано, а распространение дестабилизирующего влияния террористической группировки на Ирак станет неизбежным.

Во многих отношениях Ирак - ключевое звено в регионе, поскольку там фактически располагается штаб-квартира возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу против «Исламского государства».

Но на фоне беспрецедентных военных действий между иранскими ставленниками и силами Соединенных Штатов в Ираке, когда ответные удары США непременно возвращаются в Багдад, а баллистические ракеты иранского производства нацелены на американские войска, дислоцирующиеся на иракской земле, политический класс страны намерен заставить Белый дом вывести свои войска из Ирака. И такие настроения в иракской элите только усиливаются.

Учитывая, что премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани теперь публично настаивает на выводе войск США, остается некоторая надежда на то, что присутствие американских военных в Иракском Курдистане может поддержать операции по борьбе с "Исламским государством", в том числе и в соседней Сирии. Это может объяснить, почему прокси-силы Ирана в последние недели так часто нападали на американские войска, дислоцированные в международном аэропорту Эрбиля.

Воодушевленные ощущением победы в Ираке, Иран и его ставленники при таком сценарии, несомненно, затем усилили бы свои атаки на американские войска в Сирии, добиваясь также их вывода, пишет Foreign Policy.

Конец американского присутствия

В конечном счете, события, произошедшие в регионе с октября 2023 года, поставили дальнейшее развертывание войск США на северо-востоке Сирии на грань срыва. Именно по этим причинам в США стартовала дискуссия о возможном выводе американского контингента.

Независимо от того, как будет осуществлен такой вывод войск, это неизбежно вызовет хаос в регионе и стремительный всплеск террористических угроз, отмечает FP.

В целом есть все основания считать, что Соединенные Штаты на Ближнем Востоке приближаются к рубежу полного военного и политического банкротства.

Белый дом потратил триллионы долларов, понес значительные безвозвратные и санитарные потери в личном составе ВС США, оставил на полях сражений большое количество уничтоженного вооружения и военной техники, и при всем этом добился практически нулевого результата.

Ни одна из политических и военных целей, которую ставила перед собой администрация Джо Байдена, на данном этапе не достигнута. Вполне возможно, что для Белого дома ближневосточный позор существенно превзойдет масштабы афганской катастрофы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок