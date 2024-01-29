Умный снаряд «Краснополь»

Фото: Игорь Родин Разработанный еще в 1980-е годы корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» сегодня отлично показывает себя в зоне СВО. Он эффективно поражает цели, в том числе движущиеся, и позволяет точным огнем выводить из строя пункты управления и другие важные объекты противника.

Разработчиком «Краснополя» является тульское Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (КБП, холдинг «Высокоточные комплексы»), и возможности снаряда до сих пор не исчерпаны.

О том, как сотрудникам КБП удалось превратить обычный артиллерийский снаряд в «умный» и как сегодня применяется «Краснополь» – читайте в нашем материале.

Догнать и перегнать

Задача разработать управляемый артиллерийский снаряд была поставлена КБП в конце 1970-х годов. К этому времени у коллектива уже был опыт в создании управляемых противотанковых ракет. Например, ракета ПТРК «Фагот», выпускавшегося с 1970 года, управлялась полуавтоматически, оператору нужно были лишь удерживать визир пускового устройства на цели. Но в случае с «Краснополем» подобная задача − превратить обычный артиллерийский снаряд в высокоточный и управляемый – ставилась впервые.

Фото: Антон Тушин

Одним из стимулов для создания такого оружия в СССР стал тот факт, что подобный снаряд в конце 1970-х годов появился у американцев. Это был 155-мм управляемый боеприпас М712 Copperhead с полуактивным лазерным самонаведением. Ключевым же и для СССР, и для США был фактор экономии. По подсчетам американцев для поражения пяти танков требовалось всего шесть управляемых снарядов против 84 обычных артиллерийских того же калибра. По суммарной стоимости боеприпасов выгода получалась примерно в два раза.

Полет с перегрузками

Как и обычный боеприпас, «Краснополь» может использоваться буксируемой и самоходной артиллерией. Принцип его работы заключается в следующем. После стрельбы снаряд движется по баллистической траектории, на подлете к цели включается лазерная головка самонаведения, которая ловит отраженное от цели излучение и корректирует по нему полет. Это излучение обеспечивается наводчиком лазерного целеуказателя-дальномера с земли (в этом случае он должен находиться на расстоянии от цели не далее 5000 м) или оператором оптико-электронной системы (в этом случае он может находиться достаточно далеко от цели), располагаемой, например, на беспилотном летательном аппарате.

Фото: Игорь Родин

Самой сложной задачей при создании «Краснополя» была разработка лазерной полуактивной головки самонаведения. Такие головки для ракет уже существовали, но в случае со снарядом для артиллерии возникали дополнительные трудности: вся аппаратура, встроенная в снаряд, в момент выстрела испытывает ствольную перегрузку до 10 000 g. Для сравнения – летчик-испытатель на самых крутых виражах испытывает перегрузку 10 g, и она считается опасной для здоровья. На разработку такой устойчивой к перегрузкам техники, по словам разработчиков, ушло семь лет.

Лазерная головка по сути и является «сердцем» снаряда, тем самым элементом, делающим его «умным» и обеспечивающим высокоточное попадание. Еще одна важная деталь «Краснополя» − гирокоординатор, который отвечает за стабилизацию снаряда в ходе полета. Отраженный от цели луч попадает в фотоприемное устройство, которое передает команду на устройство управления рулями. Таким образом, как бы ни был запущен снаряд изначально, в итоге с помощью системы управления он точно попадает в цель.

В целом же «Краснополь» состоит из двух отсеков: блока управления с выдвигающимися крыльями и боевой части с взрывчаткой, разгонным двигателем и стабилизаторами. Снаряд универсален и может работать с любыми артиллерийскими установками калибра 152 мм: Д20, «Акация», «Мста-Б», «Мста-С», новейшая «Мальва». Для инозаказчиков разработан снаряд под стандарт НАТО 155 мм.

Поразительный снаряд

«Краснополь» поступил на вооружение в 1986 году. Как рассказал в интервью телеканалу «Звезда» представитель КБП Владимир Рабинович, на учениях в 1988 году снаряд показал выдающиеся характеристики. Если до этого артиллерия била только по площадям, то «Краснополь» тогда смог поразить девять из десяти танков, причем не стоящих, а движущихся.

Впервые для широкой публики «Краснополь» был продемонстрирован в Объединенных Арабских Эмиратах на выставке IDEX 1993 года. Тогда на показательных стрельбах снаряд произвел фурор, поразив 38 из 40 целей в темноте на дистанции 15 км.

Фото: Игорь Родин

Слабым местом в комплексе «Краснополь» до недавнего времени являлся наводчик, который должен был навести лазерный целеуказатель-дальномер на цель. Во-первых, это достаточно опасно, так как наводчик должен находиться вблизи от цели, а во-вторых, при сложном рельефе местности наведение не всегда возможно. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня «Краснополь» наводится чаще всего с использованием беспилотников. Такая тактика впервые была задействована в Сирии, и она существенно расширила границы применения снаряда.

«Краснополь» представляет собой выдающееся средство огневой поддержки, сочетающее в себе высокую мощь, точность и универсальность применения. За почти 40 лет нахождения в войсках разработка Конструкторского бюро приборостроения не устарела и не выработала своих резервов.