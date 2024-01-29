"Наводит ужас". ВС РФ используют морской бомбомет против ВСУ на суше

Корпус "Север-V" использует морской бомбомет РБУ-6000 против ВСУ под Артемовском

МОСКВА, 28 января/ Радио Sputnik. Артиллеристы добровольческого штурмового корпуса "Север-V" Южной группировки войск сообщили, что используют против ВСУ двенадцатиствольный советский реактивный морской бомбомет РБУ-6000, изначально предназначавшийся для уничтожения подлодок и торпед.

"Установка РБУ-6000 – корабельная установка. Она глубинная идет установка, мы ее переделали… Работаем, помогаем нашим ребятам", – рассказал РИА Новости артиллерист, выполняющий боевые задачи на Артемовском направлении.

Он добавил, что бомбомет установлен на шасси автомобиля "Урал", а в боеприпасы добавлены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

"Идея пришла спонтанно, предложили поставить РБУ (на "Урал", – ред.), поработать не на море, а на земле. Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно…Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ", – сказал боец.

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