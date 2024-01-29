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Военное обозрение

Пентагон отменил военные учения с африканскими странами, не поддерживающими «демократические идеалы»

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Источник изображения: topwar.ru

Американское военное ведомство отменило проведение военных учений с несколькими странами Африки. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на официальное заявление Пентагона.

По данным издания, американские военные отказались от совместных учений с вооруженными силами Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана. Причиной стало то, что все эти страны или свергли свои "демократические правительства", или во всю нарушают "права человека". А законодательство США запрещает оказывать помощь в сфере безопасности странам, которые не поддерживают "демократические идеалы". Впрочем, когда это Белому дому мешало? Если бы захотели, то провели бы учения с любой из этих стран, несмотря на озвученные обвинения.

По мнению газеты, на решение повлияла критика Белого дома и других демократов из Конгресса, потребовавших от главы Пентагона Ллойда Остина гарантий того, что войска из стран, где произошел военный переворот, не будут участвовать в совместных с армией США учениях.

Все бы ничего, и учения отменили и деньги остались целыми, но аналитики Пентагона бьют тревогу заявляя, что свято место пусто не бывает. Отказавшись от учений с рядом африканских стран, американцы сами открывают дорогу "противникам США", в частности России и Китаю, которые активно продвигают свои интересы на африканском континенте.

Кстати, США должны были в 2024 году провести 10 учений с армией Азербайджана, но республика тоже попала под запрет из-за вражды с Арменией. С другой стороны, азербайджанская армия спокойно потренируется вместе с турецкой.

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Страны
Азербайджан
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Буркина-Фасо
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Нигер
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Судан
США
Эритрея
Эфиопия
Проекты
Военные учения
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