Иран запустил три спутника с помощью ракеты-носителя Simorgh

По данным агентства ISNA, запуск было осуществлен по случаю 45-й годовщины Исламской революции

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. Иран успешно запустил три своих спутника при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Simorgh, разработанной министерством обороны страны. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, спутник Mahda весом 32 кг и два наноспутника Kayhan-2 и Hatef-1 весом менее 10 кг были выведены на орбиту высотой 450 км. Аппарат Mahda был разработан Иранским центром космических исследований для проверки точности ракеты-носителя при доставке грузов на орбиту. Два наноспутника предназначены для тестирования систем узкополосной связи и геопозиционирования.

Как отметило ISNA, запуск было осуществлен по случаю 45-й годовщины Исламской революции.