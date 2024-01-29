Войти
ТАСС

Иран запустил три спутника с помощью ракеты-носителя Simorgh

607
0
0
Ракета Simorgh
Иранская ракета-носитель Simorgh.
Источник изображения: IRNA

По данным агентства ISNA, запуск было осуществлен по случаю 45-й годовщины Исламской революции

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. Иран успешно запустил три своих спутника при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Simorgh, разработанной министерством обороны страны. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, спутник Mahda весом 32 кг и два наноспутника Kayhan-2 и Hatef-1 весом менее 10 кг были выведены на орбиту высотой 450 км. Аппарат Mahda был разработан Иранским центром космических исследований для проверки точности ракеты-носителя при доставке грузов на орбиту. Два наноспутника предназначены для тестирования систем узкополосной связи и геопозиционирования.

Как отметило ISNA, запуск было осуществлен по случаю 45-й годовщины Исламской революции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
Наноиндустрия
Похожие новости
07.04.2023
Миропорядок новый, условия игры меняются
24.06.2021
Америка получила возможность нанести удар по Уралу
27.04.2021
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
09.12.2019
Американские эксперты затеяли новый раунд информационной войны
20.05.2019
Оружие против Ирана: в США испытывают сверхмощные бомбы
21.11.2018
Иран превзошел Россию в грамотности
24.12.2008
Вице-премьер Сергей Иванов: "Россия является идеальным членом НАТО"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 00:36
  • 58847
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»