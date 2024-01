За этой советской подлодкой американцы не смогли угнаться (The National Interest, США)

TNI: ВМС США не могли угнаться за советской подлодкой "Анчар"

Подлодка "Анчар" — это то самое советское изобретение, которому США ничего не могли противопоставить, пишет TNI. Субмарина имела титановый корпус и была самой быстроходной в мире. Кроме того, она несла десять ракет П-70, что позволяло атаковать авианосные группировки противника.

Майя Карлин (Maya Carlin)

На момент постройки советская подводная лодка класса “Анчар” (по классификации НАТО: Papa или “Папа”) была самой быстроходной в мире и первой с титановым корпусом. Однако единственная лодка проекта 661 прослужила всего восемнадцать лет. Авария на ядерном реакторе помешала Советскому Союзу выработать весь срок службы К-222. Лодка была выведена из эксплуатации незадолго до распада Советского Союза и официально списана в 2010 году.

История “Анчара”

В годы холодной войны Совет Министров СССР сделал ставку на стремительное развитие и расширение подводных возможностей ВМФ. В частности, Советы хотели создать лодку, минимум вдвое быструю по сравнению с предшественниками, к тому же с увеличенной глубиной погружения, меньшим ядерным реактором и способную запускать ракеты большой дальности.

Вскоре конструкторское бюро ЦКБ-16 разработало концепцию проекта 661. Предполагалось, что эта экспериментальная подводная лодка с крылатыми ракетами сможет развивать подводную скорость до 38 узлов (“Анчар” считается быстрейшей в мире подводной лодкой, установив в подводном положении рекорд скорости свыше 83 км/ч или 44,7 узла. – Прим. ИноСМИ).

Подводная лодка проекта 661 была спроектирована с нуля без опоры на прошлые советские разработки. Как уже отмечалось, она первой получила титановый корпус, что стало огромным инженерным достижением. Поскольку титан обычно встречается лишь в соединении с другими элементами, он очень дорог (за дороговизну постройки лодку прозвали “Золотой рыбкой”. – Прим. ИноСМИ).

Параллельно с “Анчаром” разрабатывался проект 705, в результате чего появились неоднозначные лодки класса “Лира” (по классификации НАТО: Alfa или “Альфа”). Несмотря на массу различий (“Лира” — единственный в мире серийный проект АПЛ на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем. – Прим. ИноСМИ), оба проекта получили стандартные корпуса из легкого титанового сплава вместо стали.

К-222 имела длину почти 107 метров и подводное водоизмещение в 7 000 тонн. Внутренний корпус корабля имел девять водонепроницаемых отсеков интересной компоновки. Форма корпуса напоминала цифру 8, поскольку два отсека были ýже остальных.

Подлодка имела два реактора ВМ-5М мощностью 177,4 мегаватт, каждый из которых подавал пар для паровой турбины, приводящей в движение два гребных вала.

Вооружение “Анчара”

По вооружению К-222 была весьма смертоносной. Лодка несла десять ракет П-70 “Аметист” (по классификации НАТО: SS-N-7 Starbright или “Яркий, как звезда”), что позволяло кораблю перехватывать и атаковать авианосные группировки противника. “Аметист” стал первой в мире крылатой ракетой с “мокрым” подводным стартом. Однако, как и другие советские подлодки, “Анчар” мог загружать крылатые ракеты лишь в порту. Чтобы компенсировать это, подводная лодка также оснащалась четырьмя торпедными аппаратами по 12 торпед каждый для самообороны.

Хотя максимальная скорость проекта 661 была поистине впечатляющей для того времени, у подводной лодки имелись и серьезные недостатки.

В частности, члены экипажа жаловались на невыносимый уровень шума на борту. В своей книге “Подводные лодки холодной войны” писатель Норман Полмар остановился на проблеме шума подробнее: “... на скорости более 35 узлов возникал рев как у реактивного самолета. На центральном посту это было сравнимо не только с ревом самолета, но и грохотом тепловозного двигателя”.

В 1980 году в ходе перезарядки реактора экипаж К-222 лишился специальных инструментов, необходимых для обращения с топливными стержнями. Инцидент на борту привел к перегреву реактора без водяного охлаждения активной зоны. Год спустя Советы вывели лодку из эксплуатации.

Майя Карлин (Maya Carlin) – аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета Рейхмана в городе Герцлия в Израиле. Публикуется в ряде изданий, включая The National Interest, The Jerusalem Post и The Times of Israel