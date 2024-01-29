Учредительный съезд партии "Союз Сары Вагенкнехт" в Берлине: против направленного на Москву оружия (Der Tagesspiegel, Германия)

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, самое известное лицо Левой партии Германии, принимает участие в пресс-конференции в Берлине, на которой объявляет о создании новой партии. 23 октября 2023 года.

Tagesspiegel: на первом съезде Союза Сары Вагенкнехт в ФРГ почтили Красную Армию

Союз Сары Вагенкнехт — новая левая партия с четкой мирной программой и известным в ФРГ и России лидером, отмечает Tagesspiegel. Партия выступает против отправки оружия Зеленскому, и в этом пункте она совпала со своим антиподом — правой "Альтернативой для Германии". Все остальные партии ФРГ — за "победу Украины".

"Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) презентует себя как единое во взглядах политическое объединение и полемизирует с самой идеей посылки оружия Украине. Основательница ССВ говорит о том, что немецким оружием, доставляемым Украине, может быть нанесен удар по Москве.

Немецкие крылатые ракеты на подлете к российской столице? Сара Вагенкнехт рассматривает такую ситуацию как возможную и очень опасную. В субботу она говорила об этом, обсуждая на учредительном съезде ССВ возможность того, что канцлером станет лидер ХДС Фридрих Мерц. Он хотел бы поставить Украине оружие, "чтобы Зеленский мог при помощи оружия ударить даже по Москве".

Этими словами Вагенкнехт задает тон будущих выступлений новой партии. Партия и так презентует себя как объединение единомышленников, но ни по одному вопросу в ее рядах нет такого единства, как по вопросу поставок оружия Украине. Все члены партии говорят таким поставкам эмоциональное "Нет!"

О "гонке вооружений и бряцании оружием" говорит и выбранный позже на этом же съезде заместитель председателя партии – госпожа Фридерика Бенда. В своей речи она сказала: "Еще больше оружия Украине – это не значит "больше мира". Подобные поставки даже не укрепляют положение Украины на будущих переговорах о мире". Вот так Фридерика Бенда подытожила позицию членов новой партии.

ССВ хочет позиционировать себя как единственную партию мира, да к тому же как защитника интересов пресловутых "маленьких людей". "Мы не собираемся быть частью самовлюбленного политического истеблишмента. Мы не собираемся включаться в его повестку дня, обсуждая которую некоторые люди стерли себе пальцы, занимаясь "постингом" в соцсетях", - говорит сопредседательница ССВ Амира Мохаммед-Али.

Овации Саре Вагенкнехт и ее мужу Оскару Лафонтену

Восторг в публике так и кипел, и в первую очередь восторг этот направлен на "подательницу имени" новой партии – саму фрау Вагенкнехт. Когда пунктуально в 10 утра она входит в зал, сопровождаемая своим супругом Оскаром Лафонтеном, специально приехавшие на съезд 382 делегата поднимаются все как один для того, чтобы устроить ей "аншлаг-овацию".

Все утро до раннего обеденного времени занято идущей без сучка и задоринки партийной рутиной: заполняются вакансии различных партийных функционеров. На послеполуденный период выпадает определение кандидатов от партии на выборах в Европарламент…

Еще одна тема, которая прошла через весь учредительный съезд, - это желание отделить себя от партии "Альтернатива для Германии", подчеркнуть свое отличие от АдГ. Тут итог следующий: с этой партией Союз Сары Вагенкнехт не желает иметь ничего общего. У людей должна быть возможность голосовать против поставок оружия [Украине] без того, чтобы при этом дать подсунуть себе сомнительные идеи "Альтернативы для Германии" - так формулирует одну из целей создания ССВ Даниэла Дан, выступившая на съезде как докладчик о "фашизоидном" крыле, существующем в составе АдГ.

Генеральный секретарь новорожденного Союза Сары Вагенкнехт Христиан Лейе в первую очередь обратился к "много работающим людям, которые в эти выходные могут увидеть нас по телевизору": не доверяйте "Альтернативе для Германии", она делает на вас свой политический капитал. Многие из других выступавших также подчеркивали опасность для демократии, которая исходит от АдГ. При этом себя самих основатели ССВ рассматривают как единственную доступную избирателю альтернативу "светофорной коалиции". "Мы хотим хоть немного, но поучаствовать в создании истории", - заявил генсек Лейе.

Оратор на съезде: Красной Армии – наша вечная благодарность

В начале съезда делегаты почтили минутой молчания память жертв нацизма, поскольку в первый день съезда (27 января) в Германии отмечается День памяти Холокоста. На съезде присутствовала бывшая заместительница мэра ныне польского города Аушвиц. Она, как приглашенный оратор, выступила с короткой речью. Выступавшая вслед за ней публицистка Даниэла Дан (Daniela Dahn) без обиняков сказала, что "чувствует себя в вечном долгу благодарности Красной Армии, как бы ни менялась за минувшие годы обстановка в мире". Что же касается Евросоюза, то его публицистка Дан рассматривает не иначе как "трансатлантический филиал США и НАТО".

Разброс тем получился широкий: от оружия для Украины до проблем людей, высчитывающих, хватит ли пенсии для платы за квартиру. Генеральный секретарь Лейе так увязал эти темы: "Ни на что в нашем государстве нет денег, кроме войны и оружия. Вот на них миллиарды в запасе всегда имеются".

Сара Вагенкнехт пообещала, что новая партия не станет "переизданием" разваливающейся ныне Левой партии ФРГ. Она призвала ССВ стать партией взаимного уважения ее членов. Все они должны относиться друг другу с уважением и терпением, не давая партии превратиться в Левых 2.0.