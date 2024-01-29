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Военный рассказал об уникальной технике в зоне проведения СВО

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

У Вооруженных сил (ВС) России много оружия, не имеющего аналогов на Западе, соответственно, его нет и у Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил уникальную технику России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Прежде всего, это, конечно, авиация, например, истребитель пятого поколения Су-57. Конечно, это тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и "Тосочка". Это танк Т-90М "Прорыв". Он превосходит западные "Леопарды". Я думаю, что это беспилотники ударного типа, например, "Ланцет". Конечно, это ракетные комплексы наши в любом исполнении, начиная от "Искандера", который стреляет, заканчивая гиперзвуковым "Кинжалом"», — рассказал Дандыкин.

У России много оружия, у которого нет аналогов на Западе. Нет его и у ВСУ

Василий Дандыкин

военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что генералы ВСУ начали беспокоиться о темпах производства вооружений в России, которые опережают западные страны. Как сообщает издание, успехи Запада с трудом могут сравниться с показателями российского военно-промышленного комплекса. По словам экспертов газеты, сложившаяся ситуация со временем может дать России существенное превосходство над Украиной.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
ПАК ФА
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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