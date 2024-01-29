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Глава пресс-службы Кремля заявил о работе над созданием альтернативы мировой финансовой системе

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Источник изображения: topwar.ru

Российские власти продолжают активную работу над созданием альтернативы мировой финансовой системе. При этом Россия не планирует подрывать доминирование США, при этом создав принципиально новую систему экономических связей. Об этом заявил глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также подчеркнул, что российское руководство работает над построением новой системы экономических нейронов, так как предыдущая, предполагающая глобальное доминирование Запада, продемонстрировала свою ненадежность, а также является ложной и опасной.

По словам первого зампредседателя Центробанка Владимира Чистюхина, к созданного Россией аналогу платежного сервиса SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), уже подключились 20 стран мира. По состоянию на начало декабря прошлого года, по данным регулятора, к СФПС также были подключены 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их количество было около 100. За это время к российской системе присоединились 557 различных банков и компаний, из них 159 нерезидентов.

Несмотря на то, что в настоящее время доля мировых платежей, проводимых в обход западной системы SWIFT, остается сравнительно незначительной и не превышает десяти процентов, в ряде стран продолжают создаваться собственные аналоги международной системы передачи финансовой информации.

Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники, укрепление отношений с Китаем и странами Глобального Юга позволяет России бросать вызов существующей международной финансовой системе.

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Китай
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США
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