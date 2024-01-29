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ТАСС

Слуцкий: США придется скинуть "киевский балласт", чтобы решить конфликт внутри страны

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что Техас оказался "на острие мировых новостей"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. США, занимаясь спонсорством Украины и поддерживая действия Израиля, упустили нарастающий конфликт внутри своей страны. Для его урегулирования Америке придется скинуть "киевский балласт", считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Пока Вашингтон занимался созданием и спонсорством укронацистского режима, а также поддерживал действия Израиля, поощряя непропорциональную жестокость в отношении мирных палестинцев, миграционный "нарыв" спровоцировал острый конфликт внутри страны. И только тогда, когда ситуация вышла на национальный уровень, администрация [президента США Джо] Байдена включилась в процесс решения, якобы, даже согласовав с Конгрессом некий план. Очевидно, его реализация потребует серьезных финансовых вложений, для которых придется, видимо, скинуть "киевский балласт", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Техас оказался "на острие мировых новостей". "В России шутят про американское гражданское противостояние под попкорн всего остального света или раздачу калачей для техасских революционеров. Сразу разочарую конспирологов в США - не вмешиваемся и не будем вмешиваться! Сами разберутся", - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что для США сегодня самой правильной линией поведения будет "заняться своими проблемами и не лезть в дела других государств". "Если, конечно, "гегемон" не хочет "техаснизации по украинскому варианту", - отметил Слуцкий.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора Техаса Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Мексика
Россия
США
Украина
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