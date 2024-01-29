"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина

Telegraph: генералы ВСУ опасаются превосходства России в производстве оружия

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия опережает западные страны по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов, пишет британская газета Telegraph.

"Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий", — говорится в материале.

Отмечается, что показатели коллективного Запада с трудом могут сравниться с успехами российского ВПК. Эксперты в области обороны предупреждают, что со временем это может дать Москве существенное превосходство, чтобы одержать победу на Украине.

"Это просто безумие", — сказал изданию один из британских оборонных инсайдеров на условиях анонимности, добавив, что в Европе и США сохраняются институциональные барьеры, препятствующие расширению производства вооружений.

Несмотря на то, что в кулуарах признают серьезность проблемы, западные правительства просто не успевают за такими темпами, резюмировал автор статьи.

Ранее в субботу генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что количество вооружений всех классов у ВСУ быстро сокращается. Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне спецоперации. Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными, — более чем в пять раз, выпуск танков — почти в семь раз.