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Военное обозрение

ХАМАС более суток «управлял» действиями ЦАХАЛ, используя израильские коды систем связи захваченных танков «Меркава»

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Источник изображения: topwar.ru

Бойцам одного из отрядов палестинского движения ХАМАС удалось в течение суток с лишним вводить в заблуждение израильских военных. Палестинцы более суток «управляли» действиями ЦАХАЛ (армии обороны Израиля).

В результате израильские подразделения несколько раз открывали «дружественный огонь» по другим израильским подразделениям, действующим в секторе Газа, и при этом несли потери. Командование не могло разобраться, что происходит.

Лишь спустя сутки с небольшим стало известно, что бойцы ХАМАС демонтировали системы связи с захваченных ими израильских танков «Меркава». Таким образом они завладели кодами для связи, используемыми израильскими подразделениями, после чего получили возможность раздавать сообщения и команды.

Отметим, что это – еще один пример трудностей, с которыми израильская армия столкнулась в секторе Газа. Несмотря на то, что операция в палестинском анклаве продолжается уже почти четыре месяца, израильской армии, позиционировавшей себя в качестве «сильнейшей» на Ближнем Востоке и одной из самых «боеспособных» в мире, так и не удалось подавить сопротивление ХАМАС. Более того, палестинское движение, как оказалось, способно и на подобные мероприятия.

Сейчас израильские подразделения ведут бои с ХАМАС в районе Хан-Юниса и других южных населенных пунктов палестинского анклава. Однако, судя по всему, ЦАХАЛ надолго завяз в боях в секторе Газа и говорить о полном установлении контроля даже над отдельными частями палестинского анклава пока преждевременно.

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Израиль
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