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Военное обозрение

Зампред Совбеза РФ: Киев пытается бросить вызов России и всему цивилизованному миру

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Источник изображения: topwar.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей публикации, приуроченной к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны подчеркнул, что при активной поддержке стран Запада киевский режим пытается бросить вызов России и всему остальному цивилизованному миру. Однако Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли.

Медведев также добавил, что подвиг советского народа является для России примером мужества и стойкости в продолжающейся в настоящее время борьбе с поднявшими голову на Украине силами неофашизма.

Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что само существование украинского государства представляет смертельную опасность для населения подконтрольных киевскому режиму территорий. Наличие какого-либо самостоятельного государственного образования на исторических территориях России будет означать возникновение постоянных поводов для возобновления боевых действий. Вероятность возобновления активного вооруженного конфликта будет существовать на протяжении неопределенно длительного времени, какие бы договоры о безопасности ни были подписаны.

Эту угрозу не способна предотвратить ни евроинтеграция Украины, ни вступление ее в НАТО. Исходя из этого, какое бы неприятие ни вызывало у части населения этих территорий российское руководство, им стоит в конечном итоге осознать, что жизнь в большой стране несоизмеримо предпочтительнее неминуемой гибели в широкомасштабном вооруженном конфликте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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