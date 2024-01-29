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Военное обозрение

Британский эксперт: Разведка MI6 не может полноценно работать по Китаю из-за нехватки знаний и опыта у агентов

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Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Alastair Grant

Современная британская внешняя разведка MI6 не способна осуществлять эффективную деятельность в плане получения информации из Китая. С таким заявлением в интервью британской прессе выступил эксперт, бывший заместитель главы службы британской внешней разведки MI6 Найджел Инкстер.

Будучи в прошлом высокопоставленным разведчиком, Инкстер прекрасно видит текущее состояние службы. По мнению эксперта, главная причина неспособности полноценно работать по Китаю – нехватка знаний и опыта у агентов. Молодые британские разведчики не имеют соответствующих знаний в языке и культуре Китая.

Аналитик уверен в том, что британские спецслужбы, в свою очередь, находятся под пристальным наблюдением китайских разведывательных органов. Пекин может получать информацию о деятельности как службы внешней разведки MI6, так и управления правительственной связи (GCHQ).

По словам Инкстера, британские власти пытаются вкладывать значительные средства в улучшение состояния разведывательных служб страны с точки зрения повышения эффективности их работы. Однако реализация данных целей требует не только финансовых, но и временных затрат. Какие бы не были вложения в деятельность британской разведки, но качественно работающих сотрудников надо воспитать, а на это уходят многие годы.

В последние десятилетия Великобритания, как и другие страны Запада, слишком много внимания уделяла не профессионализму разведчиков или военных, а их «идеологической правильности», то есть согласию с теми ценностями, которые утверждаются западными элитами.

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Страны
Великобритания
Китай
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