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ТАСС

Писториус назвал основной задачей Бундесвера защиту НАТО от России

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Stephanie Scarbrough

По мнению министра обороны ФРГ, конфликт на Украине показал, что Германия нуждается в ВС, которые "смогут защищать страну и союзников"

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал задуматься, готовы ли ее вооруженные силы защищать страну, и высказал мнение, что основная задача Бундесвера заключается в защите территории НАТО от России.

"Готовы ли мы защитить страну в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И кто эти "мы"? Необходимо вести эти дискуссии", - сказал глава Минобороны во время выступления в военной академии Гамбурга. "Фокус или, если сказать военным языком, главная задача наших военных усилий ясно определена -  евроатлантическое пространство для защиты территории альянса от России", - утверждал Писториус.

По мнению министра, конфликт на Украине показал, что Германия нуждается в ВС, которые "смогут защищать страну и союзников". "Мы находимся в начале года, который потребует многого от нашей страны, нашего общества и, конечно, наших вооруженных сил", - считает он. "От Германии в политике безопасности потребуется больше активных действий, в том числе в военной сфере. И мы готовы взять на себя руководящую ответственность", - заявил Писториус.

Министр считает, что "рамочные условия для Бундесвера значительно изменились". В этой связи он призвал больше инвестировать в вооруженные силы и высказал мнение, что ВС в будущем придется внести больший вклад в обеспечение безопасности на европейском континенте. "Даже если многим эти разговоры и размышления не нравятся: только если мы будем готовы вести эти дискуссии и возьмем необходимый курс, мы станем крепче как общество", - полагает министр.

Одновременно Писториус указал на то, что и раньше набор новобранцев в вооруженные силы был проблемой. "В свете развития демографической ситуации это будет геркулесовой задачей", - отметил он.

Министра обороны неоднократно подвергали в ФРГ критике за его слова о том, что страна якобы должна быть готова к войне с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления, заметил, что "им (европейским политикам - прим. ТАСС) сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага", но некоторые европейцы начинают понимать пагубность такого отношения к РФ.  

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