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В публикуемой Пхеньяном хронике учений армии КНДР в нынешнем десятилетии стало все чаще появляться новое военное оборудование.

Например, в репортажах об учениях 2023 года можно регулярно видеть, что минометные расчеты северокорейской армии теперь используют планшетные "тактические терминалы", предназначенные как для подготовки данных для ведения огня, так и обмена тактической информацией между подразделениями.

Применение подобного оборудования является очередным примером того, что несмотря на крайне ограниченные вследствие многочисленных санкций и эмбарго ресурсы, руководство КНДР старается, чтобы вооруженные силы страны максимально соответствовала современным достижениям в военном деле.

Также отмечается, что военный потенциал КНДР, в том числе в плане объемов производства артиллерийских снарядов, стал неприятной новостью для США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то время как неуклонный рост военного потенциала в одном из ключевых для внешней политики Вашингтона регионов не является неожиданностью для американского руководства, на фоне усиления российско-корейского сотрудничества американцы вынуждены пересмотреть свои прежние оценки.

Несмотря на то что в настоящее время экстремальный риск эскалации напряженности в регионе не наблюдается, опасения США и их союзников в Азии продолжают усиливаться на фоне роста потенциала армии КНДР.