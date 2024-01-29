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Военное обозрение

Появились первые фотографии переданного ВСУ американского танкового мостоукладчика M60 AVLB

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Мостоукладчик M60 AVLB.
Фото носит иллюстративный характер

Страны Запада передают Украине не только бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки, но и бронированную специальную технику инженерного назначения. Так, недавно в интернете появились первые фотографии переданного ВСУ американского танкового мостоукладчика M60 AVLB.

Вероятно, данные мостоукладчики были переданы украинским формированиям в рамках пакета военной помощи от США, который Белый дом анонсировал еще в марте 2023 года, то есть год назад. В этот пакет как раз и входили танковые мостоукладчики.

Известно, что танковый мостоукладчик M60 AVLB был разработан на базе танка M60. Он предназначен для наведения мостов длиной до 18 метров, которые могут выдерживать нагрузку до 60 тонн. Впервые мостоукладчик такого типа был представлен в 1963 году, а разработали его для замены предыдущей версии мостоукладчика M48 AVLB. Армейские инженерные подразделения используют такие мостоукладчики для оперативной переброски танков и других боевых машин через траншеи или небольшие водные препятствия.


Мостоукладчик M60 AVLB в ВСУ.
Источник: topwar.ru

С момента принятия на вооружение, такие мостоукладчики принимали участие во многих вооруженных конфликтах, в которых были задействованы бронетанковые части армии и корпуса морской пехоты США. Среди них – война во Вьетнаме, боевые действия в Ираке и Афганистане.


Мостоукладчик M60 AVLB в ВСУ.
Источник: topwar.ru

Армия США сняла M60 AVLB с эксплуатации в 2003 году, заменив их более современными мостоукладчиками M104 Wolverine. Однако машины M60 AVLB до сих пор находятся на вооружении американской национальной гвардии. В 2023 году они были переданы и Украине – в количестве восьми штук.

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Ирак
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
М-60
Т-6 Texan-II
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