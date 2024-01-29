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ТАСС

Фицо намерен упорядочить отношения Словакии с Россией

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Премьер-министр также выступает за немедленное прекращение боевых действий на Украине

БРАТИСЛАВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пойдет на шаги по упорядочиванию отношений Братиславы и Москвы. Об этом он заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства TASR.

"Как председатель правительства хочу сказать "да". И я начну осуществлять шаги по упорядочиванию отношений с РФ так же, как упорядочиваю отношения с Украиной", - отметил Фицо.

По его словам, он выступает за немедленное прекращение боевых действий на Украине. "Я очень сожалею, что там идет война. Я не хочу этой войны, я ее отвергаю. Я был бы очень рад, если бы немедленно наступило прекращение огня и они (украинцы и россияне - прим. ТАСС) начали переговоры, но Словакия слишком мала и слаба, чтобы оказывать на это влияние. Я хочу поддерживать с Украиной, равно как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные отношения и говорю это очень четко", - указал глава правительства. 

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Страны
Россия
Словакия
Украина
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