Французский военный флот готовят к действиям в условиях отсутствия спутниковой связи

Военно-морские силы западных стран готовятся к сценариям военного времени, когда они могут столкнуться с ухудшением оперативных условий, включая потерю спутниковой связи, заявили командующие ВМС США и Франции на Парижской военно-морской конференции на этой неделе.
По словам начальника штаба ВМС Франции адмирала Николя Вожура, военно-морской флот страны всё чаще проводит учения, в которых отрабатываются действия флота в условиях отсутствия спутниковой связи.
- сказал Вожур.
По мнению западных экспертов, такие страны, как Китай и Россия, разработали оружие, чтобы лишить США и другие страны доступа к космическим возможностям, поэтому имеется необходимость быть готовыми к потере спутниковой связи.
Военно-морские силы США проходят такую же подготовку, как и французские, заявила на конференции начальник штаба ВМС США адмирал Лиза Франкетти.
— отметила Франкетти.
По словам Вожура, море стало более разнообразной средой в плане военных действий, и военно-морским силам необходимо подумать о морских боях «от морского дна до космоса».