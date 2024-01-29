Французский военный флот готовят к действиям в условиях отсутствия спутниковой связи

Военно-морские силы западных стран готовятся к сценариям военного времени, когда они могут столкнуться с ухудшением оперативных условий, включая потерю спутниковой связи, заявили командующие ВМС США и Франции на Парижской военно-морской конференции на этой неделе.

По словам начальника штаба ВМС Франции адмирала Николя Вожура, военно-морской флот страны всё чаще проводит учения, в которых отрабатываются действия флота в условиях отсутствия спутниковой связи.

Такое обучение довольно сложное, и с каждым годом оно становится все сложнее, но оно показывает, что мы можем действовать и без стандартной связи

- сказал Вожур.

По мнению западных экспертов, такие страны, как Китай и Россия, разработали оружие, чтобы лишить США и другие страны доступа к космическим возможностям, поэтому имеется необходимость быть готовыми к потере спутниковой связи.

Военно-морские силы США проходят такую же подготовку, как и французские, заявила на конференции начальник штаба ВМС США адмирал Лиза Франкетти.

Чем жестче мы будем относиться к себе, тем более устойчивыми и успешными мы станем, если нам когда-нибудь придется вступить в войну

— отметила Франкетти.

По словам Вожура, море стало более разнообразной средой в плане военных действий, и военно-морским силам необходимо подумать о морских боях «от морского дна до космоса».