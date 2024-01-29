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Военное обозрение

Генерал бундесвера ФРГ в отставке призвал передать Украине дальнобойные ракеты для нарушения логистики ВС РФ

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Источник изображения: John Hamilton/ U.S. Army via AP

События в зоне украинского конфликта складываются неблагоприятно для ВСУ во многом из-за намного более развитой и эффективной логистики российских войск. С таким заявлением в немецкой прессе выступил генерал-лейтенант бундесвера ФРГ в отставке Роланд Катер.

По мнению военного эксперта, вопреки распространенному мнению, у российской армии много вооружений и достаточное количество персонала. Но, кроме того, российские подразделения оперативно подвозят боеприпасы, военную технику, подкрепления из-за развитой логистики.

В связи с этим отставной генерал немецкой армии предлагает нанести «устойчивый ущерб» российской логистике, а для этого – передать Украине дальнобойные ракеты. По мнению Катера, это – одна из первоочередных для Запада задач, наряду с поставкой Украине дальнобойных ракет.

Кстати, не только этот военный аналитик, но и ряд политических деятелей ФРГ требовали от канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для ударов по российской территории.

Между тем, немецкому отставнику, некогда носившему большие погоны, стоило бы понимать, что подобные призывы в случае реализации их на практике, чреваты дальнейшей эскалацией украинского конфликта. За обострением ситуации на фронте может последовать и дальнейшая эскалация военно-политической обстановки в Восточной Европе в целом. Германия в этом случае вряд ли останется «целой и невредимой», и маловероятно, чтобы отставному генералу хотелось испытать российские дальнобойные ракеты на себе или своих родных и близких.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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