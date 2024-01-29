Госдеп США одобрил возможность продажи истребителей F-16 Турции и F-35 Греции

Власти США не будут возражать против продажи самолетов-истребителей F-16 Турции, а самолетов-истребителей F-35 – Греции. Соответствующее решение было принято Государственным департаментом США, сообщили в американском военном ведомстве.

Относительно продажи истребителей F-16 Турции разрешение со стороны Госдепа стало возможным после того, как власти страны ратифицировали вступление Швеции в НАТО. Теперь Турция может купить истребители на общую сумму в 23 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Анкара просила у Вашингтона продать ей 40 новых истребителей F-16, а также произвести модернизацию еще 79 истребителей, которые уже находятся на вооружении турецкой армии. Кроме того, турецкая сторона заинтересована в приобретении дополнительного оборудования, новых навигационных систем, боеприпасов и вооружения, наземных терминалов, оборудования для подготовки летчиков.

Партнер Турции по НАТО и главный потенциальный противник в регионе Греция получила разрешение на покупку у США истребителей пятого поколения F-35. Госдеп США разрешил продать Греции самолеты на 8,6 млрд долларов.

До этого Афины обращались к Вашингтону с просьбой продать для военно-воздушных сил Греции до 40 самолетов-истребителей пятого поколения F-35, а также авиационные двигатели, системы связи и логистики, запасные детали и тренажерные комплексы для подготовки лётного состава. Теперь препятствий к получению новых истребителей у греческой стороны возникнуть не должно.