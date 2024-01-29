Войти
ТАСС

ОАК запатентовала способ снижения радиолокационной заметности самолетов для ПВО

818
0
+2
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Метод был испытан на истребителе Су-57

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") запатентовала способ снижения радиолокационной заметности самолетных антенн, в том числе для успешного преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как указано в документе, опубликованном на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент), способ снижения радиолокационной заметности самолетных антенн заключается в том, что в качестве антенны используются существующие элементы летательного аппарата (ЛА) - элероны, флапероны, элевоны, интерцепторы, горизонтальное и вертикальное оперение, поворотные наплывы.

"Изобретение обеспечивает снижение радиолокационной заметности ЛА", - говорится в реферате к патенту на изобретение. Изобретение может быть использовано для снижения радиолокационной заметности самолетных антенн, что, в частности, обеспечивает успешное преодоление системы ПВО, уточняется в реферате.

Способ был испытан на истребителе Су-57, сообщается в документе. "В результате изготовления и экспериментальной отработки опытных образцов достигнуты результаты, подтверждающие эффективность способа снижения", - говорится там. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Роспатент
Похожие новости
10.05.2017
Индия и Россия подпишут контракт по истребителю FGFA во второй половине года
10.03.2017
Минобороны рассмотрит вопрос серийной закупки Т-50 после первого этапа испытаний
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
14.09.2010
Безубыточный проект
08.09.2010
Россия заинтересована в участии Индии в проекте по созданию перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации - главком ВВС РФ
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 00:36
  • 58847
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»