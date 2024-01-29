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ТАСС

Роту БПЛА сформировали в составе группировки войск "Запад"

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Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: Александр Щербак / ТАСС

Операторы ударных дронов ежедневно поражают живую силу и технику Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Рота беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сформирована в составе группировки войск "Запад", операторы ударных дронов ежедневно поражают живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе одной из последних операций они уничтожили шведскую боевую машину пехоты и украинскую бронемашину, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Операторы ударных FPV-дронов роты БПЛА общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. Группа перемещалась бесшумно. Любое общение происходило по системе сигналов - исключительно на языке жестов. После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ. Ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника", - сообщили в российском военном ведомстве.

В министерстве отметили, что опыт спецоперации показал эффективность беспилотников, как средств разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника. "Помощники пехоты и разведки, "глаза" артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой", - добавили в Минобороны. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
БПЛА
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