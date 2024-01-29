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ТАСС

Times: без помощи США украинские запасы артиллерийских снарядов кончатся через месяц

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Источник изображения: Валентин Спринчак/ ТАСС, архив

Киев находится в замешательстве относительно того, что делать дальше, пишет журналист и военный историк Макс Хейстингс

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают имеющиеся в их распоряжении запасы артиллерийских снарядов "к концу следующего месяца", если Конгресс не одобрит пакет помощи Киеву. Об этом в колонке для газеты The Times пишет британский журналист и военный историк Макс Хейстингс.

"Если республиканцы в Конгрессе США не откажутся от блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды", - отмечает журналист.

"Это неотложный и жизненно важный вопрос. Украинское руководство находится в замешательстве относительно того, что делать дальше," - пишет Хейстингс, отмечая, что у Киева "нет четкой стратегии" на случай дальнейших перебоев с поставками западных вооружений. При этом автор отмечает, что Россия наращивает свое военное преимущество, увеличивая производство вооружений и более эффективно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

По оценкам Хейстингса, "непублично руководство большинства западноевропейских стран - за исключением государств Скандинавии и Балтии - отчаянно хочет прекращения" конфликта на Украине, причем "почти на любых условиях".

Бывший главный редактор The Daily Telegraph опасается, что подобные настроения создают большие риски для Европы, и призывает к увеличению помощи Украине, укреплению НАТО и масштабному перевооружению членов альянса, что, по мнению Хейстингса, поможет сдерживать Россию и ее союзников, избегая прямого противостояния по примеру холодной войны. 

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