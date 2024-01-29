Космолет Virgin Galactic успешно завершил первый суборбитальный полет в 2024 году

Аппарат при помощи вспомогательного воздушного судна поднялся на высоту около 15 км, а затем отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты 85 км

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Космолет Unity компании Virgin Galactic успешно завершил первый в 2024 году суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико.

"С возвращением на Землю, - написала компания в X (ранее Twitter). - Наши пилоты, экипаж и космолет безопасно приземлились в Spaceport America".

Аппарат при помощи вспомогательного воздушного судна поднялся на высоту около 15 км, после чего отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты 85 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана (100 км), где по классификации Международной авиационной федерации начинается космический полет.

Экипаж корабля Unity из шести человек, в том числе двух пилотов, на несколько минут оказался в состоянии невесомости, после чего начал снижение. Примерно через час полета аппарат произвел посадку в космопорте в штате Нью-Мексико. Как отметили в компании, на борту корабля впервые находились четыре космических туриста, вместе с тем их имена компания не раскрыла, указав лишь что среди них три человека из США и один из Австрии.

Данный полет стал 11-м для аппарата Unity в целом и четвертым, осуществленным на коммерческой основе.