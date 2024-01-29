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ТАСС

Сийярто объяснил различия в подходах Венгрии к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: AP Photo/ Petros Karadjias

По словам главы венгерского МИД, в обоих случаях речь идет о спасении жизней, однако в ситуации с Украиной не может быть победителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Венгрия считает, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке должны быть завершены как можно скорее, но если в первом случае она призывает к немедленному прекращению огня, то во втором - выступает за победу Израиля над радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Jerusalem Post, которое он дал во время недавней поездки в Израиль.

По его словам, в обоих случаях речь идет "о спасении жизней людей", а на Украине - еще и "о спасении страны от полного краха". Однако в конфликте на Украине не может быть победителей, и поэтому там следует как можно скорее прекратить военные действия и начать мирные переговоры, считает глава МИД. В отличие от этого в секторе Газа израильской армии нужно обязательно "одержать победу над ХАМАС", отметил Сийярто. "Вы убиваете террористов, чтобы в будущем они не убивали мирных людей", - пояснил министр.

В то же время он выразил опасения в связи с возможностью эскалации военных действий как на Украине, так и на Ближнем Востоке. "Насколько я понимаю, если любой из этих двух конфликтов выйдет за пределы границ одной страны, то он распространится и дальше, а это спровоцирует вовлеченность других стран", - уточнил Сийярто. По его мнению, такая ситуация "может очень легко привести к третьей мировой войне".

Министр также отметил, что "Европа совершила огромные ошибки" в подходе к украинскому конфликту и это привело к его глобализации, а не изоляции. Вместо того, чтобы предпринимать шаги к миру, Евросоюз начал поставлять Украине вооружения, и Венгрия оказалась чуть ли не единственной страной ЕС, которая с самого начала не поддержала такие действия.

Сийярто подчеркнул, что к нынешнему конфликту на Ближнем Востоке Венгрия относится иначе. Он отметил, что правительство его страны поддерживает право Израиля на самооборону и желает ему успеха в контртеррористической операции против ХАМАС в секторе Газа.

Боевики палестинского движения 7 октября 2023 года подвергли ракетному обстрелу Израиль и осуществили вторжение на его территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников, в том числе стариков, женщин и детей. Радикалы утверждали, что совершить нападение их вынудили агрессивные действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль приступил к нанесению ответных ударов по палестинскому анклаву, а затем начал там наземную операцию. 

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Страны
Венгрия
Израиль
Украина
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Евросоюз
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