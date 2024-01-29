ВМФ в 2023 году получил почти 8 тыс. ракет

Среди них "Калибры" и "Цирконы"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России в минувшем году получил свыше 7,7 тыс. различных ракет, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

"В интересах ВМФ поставлены более 7 700 единиц морских средств поражения - крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Калибр", "Уран" и "Циркон", противокорабельные и противолодочные ракеты", - сказал Криворучко.

Он напомнил, что в 2023 году ВМФ получил от промышленности три подлодки - атомный подводный крейсер "Император Александр III", многоцелевой атомный подводный крейсер "Красноярск", большая подводная лодка "Можайск", семь боевых кораблей - фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", морской тральщик "Лев Чернавин", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый".

Промышленность поставила ВМФ за год 33 многоцелевых и рейдовых катеров, а также судов обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации - дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты.

Соединение наводных кораблей ближней морской зоны пополнилось четвертым в серии малым ракетным кораблем проекта 21631 "Наро-Фоминск", напомнил замминистра обороны РФ.