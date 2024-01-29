Путин заявил, что СВО началась для защиты интересов РФ

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами.

Президент отметил, что это попытка прекратить войну, начатую Киевом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине для защиты своих интересов, у Москвы не было других мотивов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО. Он подчеркнул, что Россия пытается вооруженными средствами прекратить ту войну, что велась Киевом в Донбассе с 2014 года.

"Не было никаких других соображений, кроме одного - защита интересов России, - подчеркнул Путин. - При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может".

"Это не начало войны. Они [киевские власти] сами начали войну в Донбассе, - добавил президент. - Это попытка прекратить эту войну вооруженными средствами". "Мы добьемся реализации поставленных нами задач и целей", - заверил глава государства.