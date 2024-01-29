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ТАСС

Замглавы Минобороны РФ и посол Пакистана обсудили укрепление военных связей

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Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото
Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Южного военного округа

Александр Фомин и Мухаммад Халид Джамали рассмотрели актуальную повестку сотрудничества двух стран в военной сфере

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Замминистра обороны России Александр Фомин обсудил с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали укрепление и наращивание оборонных связей между Россией и Пакистаном, а также актуальную повестку сотрудничества двух стран в военной сфере. Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 января 2024 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Мухаммадом Халидом Джамали. В ходе встречи обсуждена актуальная повестка двустороннего военного сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой на укрепление и наращивание российско-пакистанских связей в области обороны", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Фомин поздравил посла с назначением на должность и пожелал ему успехов в дипломатической работе. Также он отметил, что в этом году исполняется 76 лет со дня установления дипотношений между двумя странами. 

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Фомин Александр
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