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ТАСС

Индия и Франция договорились развивать партнерство в освоении космоса

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Нарендра Моди и Эмманюэль Макрон
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Julien de Rosa, Pool via AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовали Стратегический космический диалог, начавшийся в июне 2023 года для развития всех аспектов космического сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Индия и Франция готовы развивать партнерство в освоении космоса в том числе в интересах обороны. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Лидеры двух стран приветствуют Стратегический космический диалог, начавшийся в июне 2023 года для развития <...> всех аспектов космического сотрудничества", - говорится в совместном заявлении.

В рамках визита были подписаны: Письмо о намерениях между Министерством обороны, правительством Индии и Министерством вооруженных сил Франции об оборонном космическом партнерстве и Меморандум о взаимопонимании между индийской NewSpace India Limited и французской Arianespace, который предусматривает создание долгосрочного партнерства в области запуска спутников.

Лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему расширению космического сотрудничества. "На благо своих стран, человечества и планеты, в том числе посредством совместной разработки, производства и запуска спутников и полезной нагрузки, исследований в области новых технологий ракет-носителей и многоразовых ракет-носителей", - говорится в тексте заявления. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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