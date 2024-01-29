Путин уверен, что герои СВО должны стать основой "государства российского"

Президент пообещал настраивать весь госаппарат на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя "на гражданке"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО пообещал настраивать весь госаппарат на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя "на гражданке" и составлять "основу государства российского".

"Вы, безусловно, найдете свое место в гражданской жизни - сто процентов, у меня никаких сомнений нет. И более того, я буду настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке. Я буду делать это целенаправленно и с полным осознанием того, что такие люди, как вы, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны отечеству во все времена и в будущем, потому что вы должны составлять основу государства российского", - сказал глава государства.

Президент отметил, что у молодых людей, студентов, недавно окончивших вузы молодых специалистов впереди множество перспектив. По его словам, у каждого могут быть свои планы и амбиции: кто-то хочет по-тихому заниматься мелким бизнесом, кто-то хочет показать себя в науке, кто-то - работать в компании, а кто-то - на госслужбе. Однако, по мнению главы государства, люди, которые, не жалея себя, "прошли через горнила таких тяжелых испытаний" во имя родины, должны составлять основу России на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу.

"Так всегда было в России, и мы будем стремиться к тому, чтобы так было и сейчас", - подытожил Путин.