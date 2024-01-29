Eurasian Times: российская армия в семь раз превосходит ВСУ по количеству беспилотников

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Издание Eurasian Times, специализирующееся на освещении событий в Южной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Евразийском регионе в целом, опубликовало материал, автор которого задается вопросом, как долго Украина сможет сохранять свое декларируемое Западом преимущество в войне беспилотников.

Как отмечается в статье, когда ВС РФ удалось обеспечить свой контроль над воздушным пространством, благодаря чему смогла легче обнаруживать и сбивать украинские беспилотники крупного размера, ВСУ были вынуждены перейти на использование малогабаритный БПЛА. При этом стало понятно, что большие дроны, ранее применявшиеся Западом в ходе операций в Афганистане, Ираке, Пакистане, Сомали и Сирии, не подходят для вооруженного конфликта на Украине.

Использование этих дронов показало высокую эффективность во время асимметричных конфликтов — благодаря их длительной способности осуществлять наблюдение и наносить дистанционные удары. Однако, крупногабаритные беспилотники становятся уязвимыми, когда применяющая их сторона не контролирует небо.

Автор статьи также отметил фактическое преимущество России в количестве и качестве применяемых беспилотников перед Украиной. В материале приводятся слова одного из офицеров ВСУ, утверждающего, что на каждый украинский дрон на линии боевого соприкосновения приходится семь российских беспилотников.

Также отмечается, что в России в значительных объемах производятся ударные беспилотники "Герань-2". Западные ресурсы утверждают, что их производят на основе иранских "Шахедов", хотя Иран и Россия официально отрицают использование иранских дронов в спецоперации. Кроме того, по утверждению издания, ВС РФ применяют и дешевые дроны с использованием комплектующих, поставляемых из Китая.