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ТАСС

МИД РФ: США и НАТО не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Они не готовы к учету "российских озабоченностей" и серьезной работе над "устранением фундаментальных противоречий", подчеркнули в дипведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. США и НАТО не проявляют ни малейшего интереса в справедливом урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"США и НАТО не проявляют ни малейшей заинтересованности в справедливом урегулировании нынешнего конфликта, - указали в министерстве. - Там явно не готовы к учету российских озабоченностей и серьезной работе над устранением фундаментальных противоречий".

В дипведомстве обратили внимание, что Запад, наоборот, нацелен на эскалацию украинского кризиса, что "создает сейчас основные стратегические риски, так как подобный курс чреват скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями". 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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