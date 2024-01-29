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ТАСС

Захарова: поставки оружия Украине затягивают конфликт и делают поставщиков соучастниками

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Уничтоженный БТР ВСУ иностранного производства
Уничтоженный БТР ВСУ иностранного производства.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Запад продолжает накачивать оружием режим президента Украины Владимира Зеленского

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками чудовищных военных преступлений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Запад продолжает накачивать оружием режим [президента Украины Владимира] Зеленского и становится соучастником его чудовищных преступлений, - отметила она. - По сообщениям французских СМИ, в Париже анонсировали создание так называемой коалиции "Артиллерия для Украины", целью которой является усиление поддержки киевского режима в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Судя по всему, в Париже упорно не хотят понять, что наращивание военной помощи режиму Зеленского ведет не только к затягиванию украинского кризиса, но и к гибели французских граждан".

В этой связи официальный представитель дипведомства напомнила о том, что 16 января в результате российского ракетного удара по базе иностранных наемников в Харькове погибли порядка 60 французских "легионеров" и еще 20 были ранены. "Неуклюжие попытки властей Франции скрыть это от общественности ни к чему не приводят, потому что все тайное становится явным, - продолжила она. - Но вопрос не только в гражданах Франции, вопрос в том, что они не смогли бы это сделать, если бы не те самые рекрутинговые агентства и проактивные действия официального Парижа по помощи киевскому режиму в найме собственных французских граждан на территории Франции".

Коснувшись обещанных поставок вооружений на Украину, дипломат сообщила, что "Франция намерена расширить производство самоходных артиллерийских установок Caesar и поставить ВСУ в 2024 году 72 таких аппарата". "В милитаристском угаре президент [Франции Эмманюэль] Макрон заявляет о недопустимости победы России и обещает отправить на Украину порядка 40 ракет дальнего действия "Скайп", сотни авиабомб, а также другого оружия", - добавила она.

"Хочу напомнить Макрону и всем, кто пишет ему эти речевки: вы не так давно кричали, что РФ нужно нанести стратегическое поражение. Не случилось. Теперь вы срочно переписываете все эти бумажки и придумываете новые слоганы, которые сейчас звучат как "недопустимость победы России". Не тратьте бумагу, вам снова придется придумывать что-нибудь новенькое, вам не удастся остановить нас на пути к нашей победе", - подчеркнула Захарова. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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