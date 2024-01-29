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Названы особенности самого быстрого российского дрона на СВО

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Военнослужащий ВС РФ управляет FPV-дроном
Военнослужащий ВС РФ управляет FPV-дроном.
Источник изображения: Павел Лисицын / РИА Новости

Самый быстрый российский дрон-конвертоплан «Ловкий» в зоне специальной военной операции (СВО) неуязвим для украинских средств поражения, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этого беспилотника.

«Это дрон новой модификации, созданный по новой схеме. Я полагаю, он увеличит наши данные разведки и увеличит доставку боеприпасов на большую дальность. Его скорость позволяет перемещаться вне пределов досягаемости средств поражения украинцев. Сегодня это российское ноу-хау, его нет ни у Запада, ни у наших противников на Украине. Он идет как самолет, летает и маневрирует как вертолет. Маневренные возможности у него намного выше, чем у обычного беспилотника», — объяснил он.

О создании нового отечественного беспилотника сообщили в компании «Хардберри-РусФактор». Устройство может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров в зоне военных действий между Россией и Украиной. Глава предприятия Алексей Герман добавил, что на отечественном рынке нет аналогичных машин.

Новинка сделана по принципу конвертоплана и способна развивать скорость до 160, а при необходимости до 200 километров в час. Устройство поднимается в воздух как обычный квадрокоптер, но уже в небе двигается по законам аэродинамики как самолет. При этом «Ловкий» расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой другой дрон. Это позволяет ему планировать в 2,5 раза дольше.

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