МО назвало постановку «Сарматов» на дежурство одной из главных целей 2024 года

МО: одна из важных целей в 2024 году — постановка «Сарматов» на боевое дежурство

Постановка стратегических ракетных комплексов (СРК) «Сармат» на боевое дежурство, а также передача Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ ракетоносцев Ту-160М и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 является основной задачей оснащения Вооруженных сил (ВС) РФ в текущем году. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в пятницу, 26 января, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

По его словам, важной задачей российского Минобороны в 2024 году является также передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ атомного подводного крейсера «Князь Пожарский», а также других подводных лодок и надводных кораблей.

На этом же мероприятии глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подвел итоги поставок в российские войска в 2023 году вооружения и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры. Он отметил, что за прошлый год в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ были сданы объекты для нужд специальной военной операции (СВО), военного и специального назначения.

«Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны. Всего построено 2772 здания и сооружения», — указал министр обороны России. Он добавил, что все запланированные мероприятия были полностью реализованы.

19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин отметил, что роль российской ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире, в текущих условиях существенно выросла. При этом, по его словам, за 2023 год уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ достиг 95%, а морской компоненты — практически 100%.

Ранее, в октябре, Путин сообщил о завершении работ над ракетной системой «Сармат». Глава государства отметил, что остается лишь завершить административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство. Также он заявил о проведении последнего успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».

«Сармат» — это комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.