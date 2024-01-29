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ЦАМТО

Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола "Ленинград"

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Новый атомный ледокол "Урал" (строительный номер 05708) проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике, декабрь 2022 года
Новый атомный ледокол "Урал" (строительный номер 05708) проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике, декабрь 2022 года.
Источник изображения: Ян Сильченко

ЦАМТО, 26 января. Президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола "Ленинград".

Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По команде главы государства они, взяв в руки отвертки, докрутили болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего ледокола.

Ледокол назван в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях.

"У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией", – сказал В.Путин, выступая на церемонии.

По словам президента, "мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах".

"В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград", – заявил президент.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 м, ширина – 34 м, водоизмещение – 33,5 тыс. т. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Арктике.

По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода – "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" строятся атомоходы "Якутия" и "Чукотка". В августе на "Балтийском заводе" приступили к раскрою стали для корпуса еще одного ледокола.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Персоны
Костин Андрей
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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