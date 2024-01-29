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РИА Новости

Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" существенно увеличат

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Нанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

НПО машиностроения существенно увеличит дальность полета крылатой ракеты "Оникс"

РЕУТОВ (Московская область), 26 янв — РИА Новости. НПО машиностроения активно работает над увеличением дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", сообщил гендиректор — генконструктор организации Александр Леонов.

"У нас перспективы развития "Оникса" есть. В том числе <...> существенное увеличение дальности", — сказал он, отметив, что пока не готов назвать конкретные цифры, но заверил, что такая работа проводится.

НПО машиностроения входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и является участником "Союзмаша".

Леонов также прокомментировал применение берегового ракетного комплекса "Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс" для поражения наземных целей в зоне спецоперации.

"Больше, чем говорит министерство обороны, мне сказать нечего. То, что говорит Минобороны, в СМИ отражается. Применяется, оценки положительные", — указал генконструктор.

Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, а также используются в БРК "Бастион", имеющихся в составе всех флотов ВМФ России.

Ранее Минобороны сообщало о применении этого вида оружия для нанесения ударов по украинским военным объектам в ходе СВО.

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
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