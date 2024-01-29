Экипажи новых кораблей пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ

ЦАМТО, 26 января. В текущем году в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге будет подготовлено 13 экипажей строящихся надводных боевых кораблей ВМФ и 12 корабельных боевых расчетов.

Об этом было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы подготовки кадров для надводной составляющей Военно-морского флота.

Отмечено, что все экипажи проходят подготовку по современным учебным программам, которые учитывают опыт боевых действий в Сирии и в ходе СВО.

Использование учебно-тренажерной базы учебного центра, а также практическая подготовка на кораблях флотов, позволяют подготовить высокопрофессиональные кадры корабельного звена, способные эффективно эксплуатировать технику и вооружение надводных кораблей нового поколения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.