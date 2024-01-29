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Военное обозрение

Глава Минобороны ФРГ разъяснил идею принимать на службу в Бундесвер людей без немецкого гражданства

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно в немецкой прессе вышла новость о том, что правительство ФРГ подумывает над возможностью принимать в свою армию людей, проживающих в Германии, но не имеющих немецкого гражданства. Вероятно, это связано с тем, что Минобороны Германии планирует увеличить численность Бундесвера до 203 тысяч человек, что более, чем на 20 тысяч превышает нынешний состав.

Между тем подобные заявления вызвали множество споров среди простых немцев. Некоторые поддерживают данную идею и считают ее целесообразной. Другие же полагают, что вступление в немецкую армию людей, не имеющих гражданства ФРГ - опрометчивым решением.

Наконец, есть и те, кто категорически выступают против подобной инициативы, так как считают, что в Бундесвер ринутся украинские беженцы, которые в своей стране считаются уклонистами. Ведь ранее говорилось, что иностранцы, вступившие в ряды немецкой армии, возможно, смогут получать гражданство по упрощенной схеме.

В то же время глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в своем недавнем интервью изданию Bild решил внести ясность по поводу идеи принимать на службу в Бундесвер людей без немецкого гражданства.

Со слов министра, речь не идет о людях, которые два-три месяца прожили в Германии. Если и будет принят подобный закон, то он коснется детей мигрантов второго и третьего поколений, которые давно живут в стране, знают язык, но по каким-то причинам еще не получили паспорт.

Таким образом, исходя из заявления Писториуса, можно сделать вывод, что даже если инициатива будет одобрена, украинских беженцев она точно не коснется.

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Страны
Германия
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