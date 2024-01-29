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РИА Новости

Путин рассказал о планах России по расширению арктического флота

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Ледокол Ленин
Ледокол Ленин.
Источник изображения: © Фото : Олег Зотов

Путин: РФ продолжит расширять арктический флот, строить ледоколы и другие суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Россия продолжит строить новые ледоколы и другие суда для работы в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".

Глава государства напомнил, что недавно посетил Чукотку, где пообщался с местными жителями. "И там - на Чукотке, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, во всех других наших арктических регионах очень ждут таких новых мощных ледоколов, других судов высокого ледового класса. И мы обязательно будем последовательно решать эти задачи, расширять наш арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в этом направлении", - заверил Путин.



Как подчеркнул глава государства, он убежден, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики, специалисты разных профессий, отечественные верфи и смежные предприятия "четко и в срок решат все поставленные перед ними задачи".

Президент добавил, что уже в скором будущем ледокол "Ленинград" отправится нести вахту в Арктику.

"Уверен, он будет гордо носить свое славное имя, долгие годы работать на благо всей России", - подчеркнул Путин.

Он пожелал строителям и будущему экипажу ледокола больших свершений.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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