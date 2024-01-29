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Известия.ru

В Минобороны заявили о беспрецедентных мерах по обеспечению потребностей ВС РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Минобороны: план по поставкам новой техники выполнен на 98,8%

С начала специальной военной операции государством принимаются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 26 января заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко во время выступления на Едином дне приемки военной продукции.

«С началом проведения специальной военной операции по решению Верховного главнокомандующего [президента России Владимира Путина] предприняты и последовательно реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении и военной технике», — сказал он.

Чиновник рассказал, что ВС РФ получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) более 36 тыс. основных образцов военной техники, 16,5 млн средств поражения, более 1 млн единиц носимого вооружения. Бюджет на обеспечение ВС РФ выделен, проведена контрактация, отметил Криворучко.

В 2023 году ВКС РФ получили 150 вертолетов, более 100 самолетов разного типа, 3,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов, восемь космических средств, в том числе ракеты-носители семейств «Союз» и «Ангара». Кроме того, ВКС были переданы более 400 тыс. авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет.

Ко всему прочему замминистра обороны рассказал, что для пополнения спутниковой группировки в 2024 году планируется 18 пусков ракет-носителей.

Более 7,7 тыс. единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран», получил Военно-морской флот России в прошедшем году.

Помимо этого, в 2023 году сухопутные войска ВС РФ получили шесть бригадных и дивизионных комплектов систем ПВО. Более 4 тыс. образцов бронетанкового вооружения и техники: танки и боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты и бронетранспортеры были также переданы в распоряжение военных.

«Оборонными предприятиями продолжается наращивание темпов и кратное увеличение объемов выпуска бронетанкового вооружения, в том числе основного боевого танка Т-90М, который по итогам боевых действий показал свое превосходство над передовыми западными образцами», — добавил замглавы Минобороны РФ.

Также в ходе доклада замминистра рассказал, что в 2023 году поставки приоритетных вооружений выросли в пять раз относительно результатов 2022 года.

Выполнение организациями российского ОПК обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.

«В Минобороны России в круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники», — рассказал замглавы оборонного ведомства.

24 января глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТВР) Борис Обносов заявил об эффективности «Циркона» против почти любой ПВО.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
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Т-90 "Владимир"
Циркон-С 3М22
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Криворучко Алексей
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